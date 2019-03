Neelie Kroes Europees lijstduwer bij Vlaamse partij

Neelie Kroes is bij de Europese verkiezingen in mei lijstduwer voor de Vlaamse liberale partij Open VLD van lijsttrekker Guy Verhofstadt. De Belgische oud-premier prijst de 77-jarige VVD-politica als de 'Iron Lady van de Europese Commissie'.

Van 2004 tot 2014 was zij Europees Commissaris. De Rotterdamse Kroes is ook actief als adviseur van taxibedrijf Uber. Ze geeft daar adviezen over regelgeving en mededinging. Vier jaar geleden werd ze adviseur bij een Amerikaanse bank.