Cel geëist voor Rotterdamse leveranciers van munitie aan Franse terreurcel

Justitie heeft celstraffen van 24 tot 30 maanden geëist tegen vijf terreurverdachten uit Rotterdam en Vlaardingen. Ze zouden munitie geleverd hebben aan twee Franse terroristen. Bij een zesde verdachte is om vrijspraak gevraagd.

Een onderzoek in Frankrijk leidde in maart 2016 naar de vondst van munitie in Rotterdam. In de kelderbox van de woning waar Anis B verbleef werd 45 kilo munitie gevonden. Het ging om ruim 3700 patronen voor onder meer Kalasjnikovs-geweren.

Ook werden er zogenaamde trommelmagazijnen aangetroffen waarmee honderden patronen in korte tijd kunnen worden afgevuurd. Anis B werd opgepakt, waarna andere arrestaties volgden.

Terreur

Behalve van illegaal wapenbezit vervolgde het OM hen ook voor deelname aan een terroristische organisatie. Maar daarvoor is er te weinig bewijs, stelt officier van justitie Ferry van Veghel. De vijf waren echter wel medeplichtig aan het voorbereiden van het een terroristische aanslag.

Volgens het OM is uit het onderzoek gebleken dat er geen Nederlandse terreurcel was maar wel dat er een duidelijke link is tussen de Nederlandse wapenhandel en terroristen die een aanslag in Frankrijk wilden plegen.

Ook de wapens die in Frankrijk zijn aangetroffen zijn volgens het OM uit Nederland afkomstig.