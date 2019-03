Rotterdam wil met nieuwe aanpak taboe op schulden doorbreken

Armoede in Charlois

Zo’n 60 duizend huishoudens in Rotterdam lopen het risico op problematische schulden. En door het taboe dat hierop rust duurt het nu te lang voordat, met name jongeren met schulden geholpen worden. Daarom lanceert wethouder Grauss (schuldenaanpak) nu zijn aanpak Reset Rotterdam met onder meer een eigen stadsmarinier Schulden.

Met dit plan heeft Grauss drie ambities: Voorkomen dat Rotterdammers schulden maken, meer Rotterdammers helpen hun schulden onder controle te krijgen en waar nodig onorthodoxe maatregelen inzetten.

Om schulden te voorkomen moet het taboe er eerst vanaf, zegt Grauss. “Mensen durven niet over geldzorgen te praten en daardoor trekken ze te laat aan de bel. Door allerlei boetes en rente is hun schuld dan opgelopen tot een veelvoud van het oorspronkelijke bedrag.”

Door het geven van voorlichting en een samenwerking op te zetten tussen schuldeisers zoals woningcorporaties, verzekeraars en energieleveranciers moet het onbespreekbare bespreekbaar worden, schrijft de wethouder in zijn plan. “Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat gezinnen met kinderen uit hun huis worden gezet vanwege een huurachterstand.”

Daarnaast komt er voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar een perspectieffonds, waarmee de gemeente schulden van jongeren kan overnemen. “Door zichzelf te bevrijden van hun schulden kunnen Rotterdamse jongeren zich ontwikkelen en iets terug doen voor de stad. De gemeente biedt een maatwerkaanpak, aangevuld met de mogelijkheid om vanuit het perspectieffonds de schulden in één keer af te lossen."

Hiervoor gaat de gemeente samenwerken met Rotterdamse bedrijven, fondsen en investeerders. Dit idee komt uit de koker van PvdA-raadslid Duygu Yildirim, die het idee in januari lanceerde. De komende drie jaar zit er jaarlijks 300 duizend euro in het fonds.

Ook komt er een speciale stadsmarinier die zich volledig bezighoudt met het oplossen van schulden. De stadsmarinier krijgt een centrale rol in de schuldenaanpak daar waar de gewone inzet niet toereikend is. In totaal wil Grauss de komende vier jaar 15 duizend Rotterdammers uit de schulden helpen, daarvoor wordt 12 miljoen euro uitgetrokken.