Kökcü langer bij Feyenoord

Orkun Kökcü gaat verlengen bij Feyenoord. De achttienjarige middenvelder zet binnenkort zijn handtekening onder een contract, dat hem tot de zomer van 2023 aan Feyenoord verbindt. Zijn huidige contract loopt tot medio 2020.

Kökcü maakte in december als invaller zijn debuut in het eerste van Feyenoord. Hij scoorde in de met 4-1 gewonnen uitwedstrijd bij FC Emmen. Tegen Fortuna Sittard startte hij vervolgens in de basis, maar zakte hij - net als zijn ploeggenoten - door het ijs. Door de blessure van Tonny Vilhena had hij zondag zijn tweede basisplaats en dat bekroonde hij met een doelpunt tegen Vitesse (1-1).

"‘Dat ik nog geen twee jaar nadat ik hier mijn eerste profcontract heb getekend alweer mijn handtekening mag zetten onder een nieuw contract maakt mij ongelooflijk trots", laat Kökcü weten op Feyenoord.nl. Tecchnisch directeur Martin van Geel is blij met de verlenging van het talent. "Orkun heeft alles wat een moderne creatieve middenvelder nodig heeft en daarmee de potentie om hier de komende jaren ontzettend belangrijk te worden. Bovendien is hij tweebenig, wat hem nóg completer maakt."

De uit Haarlem afkomstige Kökcü speelde drie jaar in de jeugdopleiding van FC Groningen. In 2014 stapte hij over naar Feyenoord.