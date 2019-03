Minister: Vochtproblemen Slingeflats door bouwtechnische gebreken

De vochtproblemen in de Slingeflats in Rotterdam-Zuid zijn niet veroorzaakt door het grondwater, maar door bouwtechnische gebreken. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Ze reageert op vragen van de SP. De kelderboxen van de Slingeflats 1 en 2 kampen al jaren met wateroverlast. De spullen die erin staan, zitten daardoor onder de schimmel. Bewoners trokken aan de bel.



Woningcorporatie Vestia heeft onderzoek laten doen naar de oorzaak. "De vochtproblemen worden, anders dan gedacht, niet veroorzaakt door grondwater maar door bouwtechnische gebreken. De aansluitingen van de hemelwaterafvoeren zijn defect," zegt de minister.

Bewoonster Shalini Autar vertelt dat de herstelwerkzaamheden inmiddels begonnen zijn. "Het is even stilgelegd nadat er asbest is gevonden, maar ze zijn nu begonnen om de rioleringspijpen in de grond te zetten. Ook is er een noodlift gekomen, want de gewone lift was aangetast door het water."

Vestia onderzoekt volgens de minister nog of de bewoners compensatie kunnen krijgen, omdat ze de berging niet kunnen gebruiken. "We hebben nog steeds geen antwoord", zegt Autar. "Maar ik heb zelf in mei een klacht ingediend bij de huurcommissie. Zij zijn langs geweest. Ik zou volgens hen vijftig procent korting kunnen krijgen op de huur, maar de rechter moet nog een besluit nemen."