Reusachtige darm in hal van Dordts ziekenhuis

Een reusachtige darm in de hal van het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis trekt deze week aandacht voor darmkanker, een ziekte die één op de twintig mensen treft. Bezoekers kunnen letterlijk door de opblaasbare darm lopen en zo bultjes, poliepen en gezwellen herkennen.

Darmkanker ontstaat het meest bij mensen tussen de 50 en 55 jaar oud. Van alle patiënten geneest 65 procent. Dat percentage wordt steeds hoger, dankzij bevolkingsonderzoek.

"Een gezonde darm bestaat uit mooi roze slijmvlies", laat maag-, darm- en leverarts Wim de Vrie zien in de reusachtige darm. Verderop ziet de darm er minder goed uit. "De meest voorkomende afwijking is dat je gaatjes ziet in de darm", wijst hij aan. "Waarvoor hij hier met name staat, is om te laten zien dat er ook poliepen op kunnen groeien. Die komen in verschillende soorten en maten voor. Die zijn belangrijk, omdat ze een voorstadium kunnen zijn van darmkanker."

Tijdige herkenning

Bij tijdige herkenning is de kans op genezing van darmkanker groot. Nu zijn de poliepen niet door jezelf te zien, maar andere signalen wel: "Bloed in de ontlasting of een onverklaarbare verandering in het ontlastingspatroon, zoals verstopping of diarree, zijn signalen waarmee je naar de huisarts moet", zegt De Vrie.

In het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht is de behandeling van darmkanker één van de medische speerpunten. De reusachtige darm en de informatiekraam die ernaast staat, blijven nog tot het einde van de week in de hal staan.

Bezoekers van het ziekenhuis moeten gniffelen om de poliepen in de enorme darm. Sommigen omschrijven ze als een soort paddenstoelen, maar de meesten hebben er een andere associatie bij....