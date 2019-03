Stemmen op het station voor Provinciale Staten

Kiezers kunnen volgende week woensdag op vier treinstations in de regio terecht om te stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Het stembureau op station Zwijndrecht opent als eerste de deuren. Daar kunnen mensen vanaf 05:30 uur een stem uitbrengen.

Een half uur later is het stembureau open op station Dordrecht. Om 07:30 uur openen ook drie stembureaus op Rotterdam Centraal en het stembureau in station Schiedam Centrum. Ze zijn tot 21:00 uur geopend.

Door de stembureaus op de stations, kunnen reizigers eenvoudig onderweg naar school of werk een stem uitbrengen. Volgens de NS zijn de stations vaak de drukstbezochte stembureaus.

In totaal kunnen kiezers op 69 treinstations in Nederland stemmen. Wie dat wil doen, moet in de gemeente wonen, een geldige stempas meebrengen en een identiteitsbewijs.