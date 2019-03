Deel dit artikel:













Pijn na operatie: verdrietige complicatie of medische misser? Foto: ANP / Valerie Kuypers (16034950)

Na een liesbreukoperatie in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis houdt een patiënt er chronische pijn aan over. Dinsdag diende een kort geding: is het een verdrietige complicatie of een medische misser?

"Mijn man wordt verteerd door constante pijn. Hij neemt dat de doktoren van het Maasstad kwalijk. Hij is van oorsprong een Griek en wil nu een hersteloperatie in Griekenland. Daar heeft hij ook al een second opinion gehad", zegt de vrouw van de Rotterdammer, die het kort geding aanspande. Vertrouwen kwijt Het Maasstad Ziekenhuis bestrijdt dat er medische fouten zijn gemaakt en voelt zich niet aansprakelijk. De advocaat van het ziekenhuis biedt aan de pijn op te lossen door de oorzaak van de pijn te onderzoeken en dan aan te pakken. "Maar mijn man is het vertrouwen volledig kwijtgeraakt. Hij voelt zich niet serieus genomen en wil dat het Maasstad de hersteloperatie in Griekenland betaalt". De familie eist daarvoor 20 duizend euro. Advocaat Van der Weijst, die de familie bijstaat, betoogde dat het Maasstad Ziekenhuis meerdere fouten heeft gemaakt voor, tijdens en na de operatie. "De operatie was wellicht niet echt nodig, is niet uitgevoerd door voldoende ervaren specialisten en de nazorg en de vervolgbehandeling waren onzorgvuldig." Van der Weijst pleitte zeer uitgebreid en in veel details. "Ik wil echt dat het ziekenhuis de verantwoording neemt." Niet betalen Het Maasstad Ziekenhuis wordt bijgestaan door advocaat Gregoor. Zij zegt het "zeer spijtig te vinden dat er na de operatie klachten zijn opgetreden, maar dat is niet doordat er medische fouten zijn gemaakt door het ziekenhuis." Het Maasstad is niet van plan een hersteloperatie in het buitenland te betalen. "Wel wil het ziekenhuis regelen dat een ander, specialistisch ziekenhuis, onderzoek doet en de pijn aanpakt." De uitspraak is dinsdag 26 maart.