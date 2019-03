Rotterdamse Helden: Tife helpt bij een voorstelling in de bieb

Deze week besteedt RTV Rijnmond aandacht aan Rotterdamse Helden: Jonge mensen die zich vrijwillig inzetten voor een ander. Vandaag: Tife Williams (18) helpt bij evenementen in de bibliotheek, zoals een theatervoorstelling voor peuters.

Scholier Tife blaast ballonnen op, zet krukjes neer en hangt slingers op. Over een half uur komen ongeveer honderd peuters een voorstelling bekijken in het theaterzaaltje van de bibliotheek. De sfeer is gemoedelijk onder de vrijwilligers die alles in goede banen moeten leiden.

Tife is één van die vrijwilligers. "Ik deed al vrijwilligerswerk bij een verzorgingshuis maar ik vond dat daar nog wel wat bij kon. Toen ben ik via de Unie van Vrijwilligers gaan vragen of ik misschien bij de Centrale Bibliotheek iets kon doen. En nu ben ik een soort oproepkracht. Als er iets wordt georganiseerd en ik kan helpen, dan vragen ze me."

Slapen in de bieb

Tife doet dit vrijwilligerswerk vaak samen met zijn tweelingzus. Het leukste evenement waar hij bij heeft geholpen was Camping Bieb. "Mensen konden toen slapen ín de bibliotheek op de eerste verdieping. Dat was echt grappig omdat je dan een heel andere kant van mensen ziet. En ik moest zelf een tent opzetten terwijl ik dat nog nooit had gedaan! Toen werd ik geholpen door de anderen en dat was ook heel leuk."

Tife heeft tijd zat, vindt hij zelf: "Ik zit in het laatste jaar van het gymnasium en school gaat me vrij gemakkelijk af. En een beetje rondhangen ofzo, dat is niet echt iets voor mij. Ik heb genoeg tijd om te besteden aan het helpen van een ander. Zo ben ik opgevoed: Je moet altijd proberen iets terug te doen voor de samenleving."

"Ik wil hierna graag geneeskunde gaan studeren, dat lijkt me heel leuk om te doen. Gewoon in een kantoor zitten lijkt me saai. Ik vind het mooi om met mensen bezig te zijn. Dat geeft me echt voldoening."