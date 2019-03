Grondwater Alblasserwaard weer op peil

Goed nieuws voor boeren in de omgeving van de Alblasserwaard. Het grondwater is na een droge zomer eindelijk weer op peil. Volgens Lotte Kaatee van het Waterschap Rivierenland komt dat door de regen van de afgelopen weken, maar ook door de drie grote rivieren.

"De neerslagtekorten van afgelopen zomer hakten er flink in. Maar door de grote rivieren die door ons gebied lopen, kan het grondwaterpeil relatief makkelijk worden aangevuld", zegt Katee. "De Maas, Waal en Rijn/Lek hebben veel invloed op de grondwaterstand. Nu er regenval is en er smeltwater uit het achterland van Europa komt, stijgen de rivierstanden. Daardoor stijgen ook de grondwaterstanden in ons gebied."

Het grondwater was flink ingezakt als gevolg van de droge zomer. Daardoor kwamen met name boeren in de problemen. Ze mochten hun land niet sproeien en de grond zakte harder dan voorheen. "De veengrond onder Alblasserwaard kun je zien als een soort van spons", legt Katee uit. "Als het water eruit gaat, krimpt de spons en daalt de grond."