Politie neemt cash, harddrugs en auto's in beslag Politieauto

De politie heeft maandag in Pernis drie mannen opgepakt voor handel in harddrugs. In hun huizen lagen harddrugs, bijna 60 duizend euro aan cash en dure horloges.

Ook hebben agenten drie auto's in beslag genomen. Die Rotterdammers van 43, 45 en 30 jaar zitten vast. De politie sluit niet uit dat in het onderzoek naar de drugshandel meer mensen worden aangehouden.