Eis: taak- en celstraffen voor 'gestroomlijnde criminele organisatie'

Justitie heeft dinsdag tachtig uur werkstraf en tot vier jaar gevangenisstraf geëist tegen vijf mensen uit Rotterdam, Spijkenisse, Bergen op Zoom, Den Haag en Amsterdam. De verdachten zouden inlogcodes van betaalrekeningen hebben ontfutseld van mensen en daarna aan de haal zijn gegaan met hun geld.

De verdachten deden alsof ze namens een bank mailden, waarna ze belden en mensen pincodes afhandig maakten. Met het geld kochten ze een auto, die weer snel werd doorverkocht. "De verdachten hebben er een vrij gestroomlijnd geheel van weten te maken", zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Zwolle. "Maar we hebben het hier over witwassen, oplichting en een criminele organisatie."

De rekeninghouders raakten zo flink wat geld kwijt. "De schade wordt meestal gecompenseerd door de bank, maar het gevoel dat je bent belazerd blijft hangen", zegt de officier van justitie.

De eerste aangiften werden gedaan in 2015. In het daarop volgende onderzoek is de politie nog tientallen aangiften tegengekomen. Uiteindelijk heeft een bank een schadeclaim van ruim een miljoen euro ingediend tegen de verdachten.

De datum van de uitspraak is nog niet duidelijk. Een zesde verdachte hoort zijn straf op een later moment vanwege medische omstandigheden.