Straatvoetballer Touzani: 'Ik wil jongeren kansrijker maken'

Multitalent Soufiane Touzani heeft dinsdag de Paul Nijgh-Penning gekregen. Tijdens een feestelijke uitreiking in de burgerzaal van het Stadhuis in Rotterdam, kreeg hij zijn onderscheiding van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

De penning is bedoeld voor Rotterdammers die iets doen op sociaal-cultureel gebied en daarin uitblinken. Soufiane begon als straatvoetballer, is inmiddels rapper, heeft een YouTube-kanaal met bijna 700 duizend abonnees en zijn eigen stichting.

Met de stichting zet hij zich in voor jongeren op Rotterdam-Zuid, zijn geboorteplek. "Rotterdam-Zuid is mijn thuis. Ik ben de hele wereld over gegaan, maar als ik terug kom op Zuid ben ik gewoon relaxed."

Iets terugdoen

Hij wil iets betekenen voor zijn wijk, omdat hij vroeger zelf ook gedrag kopieerde van rolmodellen. "Nu ik zelf een soort rolmodel ben, wil ik ook iets terugdoen. Er zijn veel problemen in de wereld; laat me kijken wat ik kan doen."

Binnen handbereik lag de problematiek op Zuid. Hij besloot een stichting op te richten waarmee hij jongeren een kans geeft. Ze mogen bijvoorbeeld meewerken aan commerciële klussen van de YouTuber, rapper en presentator. Zo hebben ze alvast wat werkervaring.



Naast Soufiane kregen ook Bien Hofman van Vitaal Pendrecht, Clasien Kramer van de Kinderfaculteit en Hakki Yilmaz, zwemmeester van zwembad Afrikaanderplein, de Paul Nijgh-Penning.