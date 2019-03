Feyenoord voorlopig zonder St. Juste

Feyenoord kan een aantal weken geen beroep doen op Jeremiah St. Juste. Dat zegt trainer Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord TV. St. Juste viel afgelopen zondag tegen Vitesse (1-1) met een blessure uit.

"Hij is zaterdag tegen Willem II zeker niet inzetbaar", aldus Van Bronckhorst over de geblesseerde St. Juste. "We moeten kijken hoe dit zich ontwikkelt. Maar dat zal een aantal weken duren." St. Juste verscheen dinsdag ook niet op het trainingsveld van de Rotterdammers.

Het is niet de eerste blessure voor St. Juste bij Feyenoord. Zo was hij vorig seizoen enkele weken niet beschikbaar vanwege een schouderblessure. Dit seizoen miste de verdediger ook al een aantal wedstrijden door een blessure. "Hij moet nu al zijn energie in zijn herstel steken", vertelt Van Bronckhorst bij Feyenoord TV.