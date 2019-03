Justitie eist celstraf voor Rotterdammer die hielp bij cocaïne-invoer

Een 22-jarige Rotterdammer heeft dinsdag vier jaar cel tegen zich horen eisen, voor het helpen bij de invoer van cocaïne in de Rotterdamse haven. De medewerker van een fruitoverslagbedrijf zou criminelen hebben binnengelaten in een loods vol bananen en drugs.

De Rotterdammer zou sleutels, pakbonnen en andere informatie hebben geleverd. Uit onderzoek is gebleken dat mede dankzij hem, anderen de loods in konden.

"Het gemak waarmee wordt meegewerkt aan de import van grote hoeveelheden cocaïne moet wat het OM betreft steviger worden bestraft. De uitwassen van de georganiseerde cocaïnehandel lopen de spuigaten uit", aldus de officier.

De rechter doet over twee weken uitspraak. In het onderzoek zijn nog vier verdachten aangehouden, onder wie een medewerker van de belastingdienst. Hun zaken worden later behandeld.