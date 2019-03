Meer zorgen over hondenpoep dan PFOA en GenX

Omwonenden van DuPont en Chemours in Dordrecht vinden hondenpoep een groter probleem voor de leefbaarheid dan de uitstoot van stoffen als PFOA en GenX. Dat is opvallend, gezien alle ophef over de lozingen van de stoffen door de chemiebedrijven. Maar de manier van onderzoeken kan hier debet aan zijn.

Uit cijfers van het Rotterdamse bureau Blauw Research blijkt dat niet meer dan één op de tien mensen in de omgeving van de chemische fabrieken milieu en luchtkwaliteit als probleem noemt. De helft van hen zegt bezorgd te zijn over de bedrijfsactiviteiten van DuPont en Chemours.

Opmerkelijk

De uitkomsten zijn opmerkelijk, omdat in diverse media de afgelopen jaren veel aandacht was voor de uitstoot van schadelijke stoffen door deze bedrijven. Omwonenden blijken daar veel minder mee bezig te zijn, zegt Blauw Research.

Het onderzoeksbureau denkt dat de wijze van onderzoeken hierin een rol gespeeld heeft: "De methode is objectief en niet gekleurd door media of actiegroepen". Er werden 139 mensen bevraagd uit Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Wijngaarden.

In het dagelijks leven maken zij zich weinig zorgen over de eventuele schadelijke gevolgen van de Dordtse bedrijven. Pas bij doorvragen uiten zij zorgen over veiligheid en gezondheidsrisico's. Het imago van de bedrijven blijkt niet goed. Meer openheid van de fabrieken, over wat daar gebeurt, kan dat volgens de ondervraagden verbeteren.

Leefbaarheid

Vrijwel alle omwonenden zijn tevreden over de leefbaarheid. Ze uiten vooral zorgen over zwerfafval, hondenpoep, parkeerproblemen, het toenemend aantal files en onveilige verkeerssituaties.

Aan het eind van het onderzoek werden gerichtere vragen gesteld over milieu en veiligheid. Dan zegt de helft van de omwonenden zorgen te hebben over de kwaliteit van het drinkwater. Desondanks drinkt vrijwel iedereen uit de kraan.

Burenraad

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Burenraad. Dat is een onafhankelijk orgaan, bestaande uit ongebonden inwoners uit de omgeving, die de relatie tussen de bedrijven en de buren wil versterken.