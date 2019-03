Waarnemend burgemeester Hoeksche Waard stapt op vanwege gezondheid

Peter van der Velden vertrekt onverwacht als waarnemend burgemeester van de Hoeksche Waard. Dat heeft hij dinsdagavond bekendgemaakt, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering. Van der Velden legt zijn functie neer vanwege zijn gezondheid.

De burgemeester vertrekt per 1 april. De commissaris van de Koning gaat zo snel mogelijk in gesprek met de fractievoorzitters om de zoektocht naar een nieuwe (waarnemend) burgemeester te starten, meldt de gemeente. De procedure voor het aanstellen van een kroonbenoemde burgemeester wordt later dit jaar gestart en neemt meer tijd in beslag.

Van der Velden was sinds 1 januari de eerste waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, een samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

"De intensieve werkzaamheden van het burgemeesterschap hebben negatieve impact op de regulatie van mijn diabetes. Ik kan deze signalen niet langer negeren voor mijn gezondheid in de toekomst. Daarom ben ik genoodzaakt dit besluit te nemen", legt de burgemeester uit.