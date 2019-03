Minderjarigen opgepakt voor lopen over politieauto's

Twee jongens zijn dinsdagmiddag opgepakt, nadat ze over geparkeerde politieauto's liepen op de Rechter Rottekade in Rotterdam. Agenten waren op dat moment om de hoek bezig met het arresteren van twee fietsendieven.

De twee Rotterdamse jongens van zestien en zeventien jaar werden betrapt door een paar buurtbewoners. Ze zijn vervolgens aangehouden. De politie doet aangifte van openlijke geweldpleging en als er schade aan de auto's is, mogen de jongens die vergoeden.

De tieners zitten vast op het bureau en mogen daar vertellen waarom zij het nodig vonden om over de auto's heen te rennen. De arrestatie van de fietsendieven in de naastgelegen straat leverde ook wat op: de gestolen fiets is in beslag genomen en wordt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.