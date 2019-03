'Vuurwerkstraf voor Feyenoord is buitenproportioneel'

Een gedeelte van de Feyenoord-fans roept op social media op om het thuisduel tegen sc Heerenveen te boycotten. Daarmee wil deze groep van de supporters zich solidair verklaren aan Vak S, dat leeg moet blijven na het afsteken van vuurwerk tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV van afgelopen december.

Mark de Bokx, lid van de Supportersraad van Feyenoord, zegt dat bij deze organisatie de meningen over de boycot verdeeld zijn: "Een lege Kuip is natuurlijk wel een signaal naar de KNVB toe."

Vooral de strafmaat is voor De Bokx een doorn in het oog. "Het collectief - een vak - wordt gestraft voor het feit dat er vuurwerk is afgestoken. De straf is buitenproportioneel. Een boete is ook niet mooi, maar daar kun je nog mee leven. Maar dat een heel vak niet mag komen om te supporteren, is een beetje het begin van het einde. Wat gaat er straks komen? Waar eindigt dit?"

De Bokx benadrukt dat er ook mensen zijn die geen vuurwerk hebben afgestoken. "En die worden nu gestraft", zegt hij.

"Vuurwerk hoort erbij. Het is onderdeel van de supporterscultuur. Vooral aan de Noordzijde, waar Vak S zit. Dat vak neemt vaak het stadion mee op sleeptouw", aldus De Bokx over het vuurwerk afsteken. Er zijn in het verleden gesprekken geweest om het vuurwerk in De Kuip te reguleren. Maar die mogelijkheden lopen telkens spaak, meldt De Bokx.

'Alles wordt kapot gemaakt'

Ook langs het trainingsveld van Feyenoord was de vuurwerkstraf dinsdag het onderwerp van gesprek. Fans zijn hier eveneens verdeeld over de boycot.

"Alles wordt kapot gemaakt", zegt een vrouwelijke fan. "Dat gebeurt bij alle tradities van Feyenoord: de eerste training, geen vuurwerk meer. Maar de club gebruikt de plaatjes wel. Dat is meten met twee maten, dat moet je niet doen."

Een man die bij de Feyenoord-training was, gaat wél naar het duel tegen sc Heerenveen. "Je moet toch iemand op Vak K hebben zitten?", zegt hij.

'Probeer een oplossing te vinden'

"Je zit bijna te wachten op het feit dat er gespeeld moet worden zonder publiek", maakt De Bokx zich zorgen. Hij hoopt dat Feyenoord en de KNVB gaan nadenken of zij wel op de goede weg zitten.

"Ga bij elkaar aan tafel zitten, spreek dit door en probeer een oplossing te vinden. Op deze manier loopt het volledig uit de hand", aldus De Bokx, die een boycot voor het thuisduel tegen sc Heerenveen een lastige en vervelende situatie blijft vinden.

De Bokx: "Ik ga voor de sfeeracties naar het stadion. En velen met mij. Een stuk van het hart van Feyenoord is dan weg. Dat kun je niet laten gebeuren."

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder wilde niet reageren.