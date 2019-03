Vlaardingse wethouder dient ontslag in na motie van wantrouwen

De Vlaardingse wethouder Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) stapt op. Dat zegt fractievoorzitter Gilles Pappers van ONS Vlaardingen. Hoogendijk neemt het besluit nadat een motie van wantrouwen tegen hem is aangenomen door de gemeenteraad in Vlaardingen.

De wethouder van ONS Vlaardingen ligt onder vuur, omdat hij niet zou hebben gemeld dat hij een huis verhuurde aan arbeidsmigranten. En dat terwijl Hoogendijk eerder zich juist kritisch uitliet over het verhuren van woonruimte aan arbeidsmigranten.

In een spoeddebat in de gemeenteraad dinsdagavond stemden alle oppositie- en coalitiepartijen voor de motie, behalve zijn eigen partij ONS Vlaardingen.



De wethouder zelf is er dinsdagavond niet bij. Hoogendijk is op doktersadvies afwezig, zegt de gemeente. Hij vroeg eerder in een brief of het spoeddebat verplaatst kon worden, maar dat verzoek is door de raad verworpen.