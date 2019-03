Deel dit artikel:













Maaltijdbezorger wordt tegen muur gedrukt en beroofd Politie Rotterdam Archieffoto: Thijs Kern

Een maaltijdbezorger is dinsdagavond overvallen in Rotterdam-Zevenkamp. Het slachtoffer werd rond 21:15 uur in de omgeving van de Boorn aangesproken en tegen een muur gedrukt.

De bezorger werd vervolgens bedreigd. Onduidelijk is nog of daar een wapen bij betrokken was. Het slachtoffer heeft zijn portemonnee moeten afstaan. Om hoeveel daders het gaat, is nog niet bekend. Er is nog niemand opgepakt.