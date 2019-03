Deel dit artikel:













Jongens overvallen avondwinkel in Schiedam Foto: Google Street View

Een avondwinkel in Schiedam is dinsdagavond overvallen. Twee jongens met een capuchon op hun hoofd kwamen even na 22:15 uur de winkel binnen. Ze bedreigden het aanwezige personeel met een mes.

De twee hebben sigaretten en de inhoud van de kassalade meegenomen. Daarna zijn de op de vlucht geslagen. Ze zijn nog niet opgepakt. Bij de overval is niemand gewond geraakt.