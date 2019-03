Deel dit artikel:













Dordtse oppositie kritisch over verhuisplan sportclubs Voetbalvereniging Dubbeldam, één van de desbetreffende verenigingen

De oppositiepartijen in de Dordtse gemeenteraad zijn kritisch over het nieuwe verhuisplan voor drie sportclubs. Dat bleek dinsdagavond tijdens een inspraakrondje voor de clubs in het Stadskantoor.

De coalitiepartijen stelden dinsdagavond nauwelijks vragen, maar volgens sportwethouder Marco Stam betekent dat nog niet dat zijn voorstel op 26 maart door de Raad aanvaard wordt. Lees ook: Verhuisperikelen Dordtse sportclubs duren voort Voetbalvereniging Dubbeldam, korfbalclub Movado en de tafeltennissers van TTVD zouden aanvankelijk samen één accommodatie gaan bouwen op sportpark Schenkeldijk. Dat bleek vorig jaar 8 ton duurder te worden dan de gemeente ervoor uitgetrokken had. "Logisch lijkt mij, met de gestegen bouwkosten door de aantrekkende economie", zegt Cor van Verk (PvdA). Hij snapt niet waarom dat plan van tafel gehaald is. "En bij het nieuwe plan zijn de clubs niet betrokken. Dat is slecht." Ook Margret Stolk (VSP) hekelt de gang van zaken: "Dit schaadt het aanzien van de politiek. Daar zit ik zelf in, dus ik schaam me hiervoor. Als we als gemeenteraad echt zoveel op hebben met sport, dan moet er gewoon acht ton bij." Wethouder Stam (BvD) is dat niet van plan: "Als college hebben we nu een efficiënter plan voorgelegd, dat past binnen de financiële kaders. Als de Raad toch liever wat anders wil, dan hoor ik dat wel." De drie clubs toonden zich niet blij met de door de gemeente opgeblazen samenwerking. In het nieuwe plan, waarbij Movado en TTVD naar sporthal De Dijk moeten, ziet Movado wel wat, maar TTVD helemaal niets. Dubbeldam, dat volgens het nieuwe plan een eigen accommodatie mag bouwen, stelt daarvoor te weinig geld te krijgen. De gemeenteraad moet op 26 maart een besluit nemen over het al jaren slepende verhuisdossier.