Ochtendploeg bij ADM Europoort staakt

De ochtendploeg van de terminal van ADM in de Europoort heeft woensdagochtend het werk neergelegd vanwege een conflict over de arbeidsvoorwaarden.

ADM huurt extra personeel in dat een lager loon krijgt. Het vaste personeel is bang dat het op die manier hun werk kwijtraakt.

Volgens een woordvoerder van FNV Havens kan het gebeuren dat het inhuren van personeel noodzakelijk is. "Maar we willen wel dat het bedrijf moeite doet om er voor te zorgen dat het inhuurpersoneel ook volgens de arbeidsvoorwaarden van de cao wordt betaald. We hebben daarover een ultimatum bij de directie neergelegd. Dat is verstreken."

Het is de tweede keer dat zo'n twintig werknemers het werk neerleggen. Hoe lang het personeel staakt is onbekend. ADM heeft een sojafabriek en een terminal.