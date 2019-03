Supersnelle fietspaden moeten auto minder aantrekkelijk maken

Snelle fietsverbindingen om mensen te verleiden de auto vaker te laten staan. Veel partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart pleiten hiervoor. Heel positief, vindt fietsforens Gideon Tomsen uit Mijnsheerenland. Hij gaat dagelijks op de ligfiets naar zijn werk in Rotterdam-Noord.

Het gaat om een ritje van zo’n 22 kilometer, waar Gideon vijftig minuten over doet. “De keren dat ik de auto pak, heb ik er ook altijd spijt van. Dan voel ik me suf en heb ik het koud op mijn werk. En het is ook niet sneller.”

De plannen voor snelfietspaden vanuit de Hoeksche Waard naar Rotterdam en Dordrecht liggen er al. Het gaat dan om paden met zo min mogelijk belemmeringen voor fietsers, waar lekker doorgereden kan worden dankzij bijvoorbeeld fietstunneltjes in plaats van stoplichten.

“Afremmen voor een stoplicht kost toch tijd", legt Tomsen uit. "Dus ik zou zeker sneller op mijn werk zijn als dat niet hoeft. En ik denk wel dat het mensen overhaalt de auto te laten staan. De echte die-hard autogebruiker alleen niet.”

Lijsttrekker Ria Oosterop van D66 Zuid-Holland was onlangs in de Hoeksche Waard. “Het is maar een klein stukje naar Rotterdam, maar het openbaar vervoer is er niet optimaal en dat is nog een understatement. Het zou dus fantastisch zijn om hier een snelfietspad aan te leggen.”

Inhaalslag

Ook Berend Potjer van GroenLinks is voor, maar vindt wel dat er gekeken moet worden naar paden door de natuur en niet direct langs de snelweg. “Het is niet de bedoeling dat je alsnog de uitlaatgassen van de auto’s inademt.” Potjer vindt dat er de laatste jaren te veel in de auto geïnvesteerd is. “De fiets is hierdoor achtergebleven. Tijd dus om nu een inhaalslag te maken.”

Over een week mogen we weer naar de stembus. Dan vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. RTV Rijnmond pikt deze week elke dag een belangrijk thema uit de verkiezingsprogramma's.