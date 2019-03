Gewonde bever op de vlucht alsnog overleden

De gewonde bever die vorige week vluchtte voor de dierenambulance op de Albrandswaardsedijk in Rhoon, is maandag alsnog overleden. Dat meldt organisatie Dieren4U.

De dierenambulance werd vrijdag opgeroepen voor het gewonde dier. Toen de hulptroepen arriveerden, vluchtte de bever het water in en zwom de grienden in.



Maandag hebben de mensen van Dieren4U het bevervrouwtje alsnog weten te vangen. De poot van de bever, die eerder in een muskusrattenklem had gezeten, bleek niet meer te redden. De hulpverleners hebben toen besloten het dier in te laten slapen.