Kraamverzorgers vragen minister om hoger uurtarief met Niet-Zo-Blije-Doos

Het gaat niet zo goed met de kraamzorg in Nederland, vinden meer dan 6 duizend mensen in de kraamzorg. Ze hebben hun handtekening onder een petitie voor minister Bruins gezet, met de vraag om een hoger uurtarief.

De handtekeningen zitten in een 'Niet-Zo-Blije-Doos', bestemd voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het hogere uurtarief moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld wachtdiensten en reistijden beter vergoed kunnen worden, legt kraamverzorgster Elise van Rossum uit.

8 uur wachten voor 11 euro



Het uurtarief is nu 11,44 euro voor een blok van acht uur wachten. Een kraamverzorger kan in die tijd niet op een andere manier geld verdienen en moet binnen een kwartier onderweg zijn. "De minister bepaalt dat tarief", zegt Elise. "Alles wat erbij komt is mooi meegenomen, op het moment dat het vijf euro omhoog zou gaan, zou het al een heel stuk schelen."

Een hoger uurtarief moet er ook voor zorgen dat het vak aantrekkelijk blijft. "We hebben momenteel best wat uitstroom door de hoge werkdruk en de minder goede arbeidsvoorwaarden", vertelt Elise.

Lastig parket



De kraamzorg ziet de toekomst somber in. "Wij willen heel graag dat dit mooi vak blijft bestaan", gaat ze verder. "Maar het ziet ernaar uit dat het in een lastig parket gaat komen." Als er steeds minder kraamverzorgers zijn om de begeleiding thuis te doen, moeten meer mensen in het ziekenhuis bevallen. "Die kosten zullen alleen maar hoger zijn."

Het is uiteindelijk de verzekering die de verhoging van het tarief moet gaan betalen. "We willen dat de verzekering omhoog gaat vanuit hoger hand, zodat werkgevers meer te besteden hebben."

De Niet-Zo-Blije-Doos gaat woensdag naar Den Haag. Naast de 6200 handtekeningen, "en om de minister zoet te houden wat beschuit met muisjes."