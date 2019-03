Netwerkbedrijf Joulz verkocht door Stedin

Netwerkonderhoudsbedrijf Joulz heeft een nieuwe eigenaar. Het bedrijf met 150 medewerkers wordt verkocht aan 3i Infrastructure.

Joulz maakte tot 2017 deel uit van Eneco. Daarna werd het bedrijf gesplitst in drie onderdelen, Eneco voor de levering van stroom, Stedin voor het netwerk en Joulz voor infra en onderhoud. Stedin en Joulz gingen deel uitmaken van de Stedin Groep.

Het onderhoudsbedrijf is actief in een gebied met 2 miljoen klanten. Het bedrijf is vooral actief op de zakelijke markt en ontwikkelt en onderhoudt bijvoorbeeld stroomnetwerken voor bedrijven.

Volgens de Stedin Groep "vielen de activiteiten van Joulz niet langer binnen de werkzaamheden en strategie van het netwerkbedrijf". De verkoop wordt in het tweede kwartaal van 2019 afgerond. Met de verkoop is zo'n 310 miljoen euro gemoeid.

"Een van de belangrijkste punten tijdens het zoeken naar een nieuwe eigenaar was dat de werkgelegenheid voor de 150 medewerkers behouden blijft", zegt Marc van der Linden, algemeen directeur van de Stedin Groep. "In 3i Infrastructure hebben we die gevonden. Ook klanten kunnen blijven rekenen op de professionele dienstverlening van Joulz."