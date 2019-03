Deel dit artikel:













Column: De oplossing voor het Feyenoord-vuurwerkprobleem is zo simpel
KAY IN T VEEN

De UEFA en KNVB verbieden het ongeorganiseerd afsteken van vuurwerk in voetbalstadions. Omdat in de Kuip al jaren vuurwerk te zien is op de tribune is Feyenoord vaak gestraft door zowel de internationale als de nationale bond. Na het uitdelen van vele geldboetes is de KNVB nu uitgekomen bij een hardere maatregel: op 4 april moet Vak S tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen leeg blijven, als straf voor het wederom ongeorganiseerd afsteken van vuurwerk door de Feyenoord-aanhang, dit keer in het thuisduel met PSV (plus ook weer een boete, dit keer van 15.000 euro).

Je zou denken dat bovenstaande alinea alle betrokkenen aan het denken zet: stop het ongeorganiseerd afsteken van vuurwerk in de Kuip en ga over op een gecontroleerd systeem aan de rand van het veld. Deze werkwijze wordt bijvoorbeeld in de Johan Cruijff Arena al jaren toegepast. De Ajax-supporters kunnen daardoor blijven genieten van vuurwerk en het scheelt de club een hoop geld en gedoe als het vakken leeg moet houden. Hoe anders werkt dit bij Feyenoord... Een gedeelte van de aanhang is woedend op de clubleiding die het ongeorganiseerd afsteken van vuurwerk te lijf gaat. Die ‘supporters’ vinden het blijkbaar prima dat de club boete op boete krijgt en binnenkort een heel vak moet sluiten, waarin ook onschuldigen hun plekkie hebben. ‘De directie maakt een traditie kapot’ lees je her en der op social media... , want ‘NO PYRO, NO PARTY!!’ Dus is er nu vanuit diverse supporters-groeperingen de oproep het duel Feyenoord-Heerenveen te boycotten, uit solidariteit met de mensen uit Vak S die het stadion niet in mogen. Op zich een mooi en best begrijpelijk gebaar. Maar wat nog veel mooier zou zijn is als diezelfde groeperingen zouden oproepen tot het stoppen van het ongeorganiseerd afsteken van vuurwerk. Op die manier hoeft geen vak leeg te blijven en kan de club het geld dat nu naar boetes gaat spenderen aan waar het meest behoefte aan is in de Kuip: goede voetballers. Dus bij deze doen wij die oproep dan maar. Als eerste aan de leiding van Feyenoord en de officiële supportersvereniging: zet je angst voor je achterban overboord en werk gezamenlijk toe naar een systeem van georganiseerd afsteken van vuurwerk. En voor al die stoere slimmeriken die fakkels en rotjes het stadion in smokkelen: stop met veroorzaken van boetes en straffen voor de club waarvan je zegt aanhanger te zijn. Door Ruud van Os, eindredacteur bij RTV Rijnmond.