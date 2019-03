12-jarigen naar Wageningen met prijswinnende 'zoutvanger'

Drie jongens van 12, Thijs, Tom en Wessel uit Rotterdam-Hillegersberg hebben vorig jaar een plan bedacht om energie te halen uit zout: de zoutvanger. Dit idee is uitgeroepen tot het beste maritieme idee van 2018. Woensdag mogen de jongens naar maritieme kennisinstituut Marin in Wageningen om hun plan te laten testen.

"Er zitten bakjes in het water die het water opvangen", leggen de jongens uit, die inmiddels in de brugklas van het Wolfert en Marnix Gymnasium zitten. "Dan komt het in een gloeiend hete buis van wel 500 graden, waardoor het water verdampt en het zout overblijft. Dat zout komt dan op een elektrische draad, daardoor wordt het elektriciteit, dat heet elektrolyse. De elektriciteit gaat via een kabel weer naar het booreiland en via het booreiland gaat te naar het land om de huizen van stroom te voorzien."

De jongens kwamen op het idee bij een excursie aan het Maritiem Museum. "Toen gaf de juf die erbij stond allemaal suggesties voor duurzame energie. Toen was er een autootje dat op zout reed. Toen dacht ik: in de zee zit veel zout dus we maken een zoutvanger."

Met de zoutvanger hebben de scholieren een excursie naar het maritieme kennisinstituut Marin gewonnen. Aan de wedstrijd deden ook studenten van de TU Delft mee en ingenieurs uit de maritieme sector.

Wessel, Tom en Thijs denken zelf dat hun winst er ook mee te maken heeft dat er veel kinderen in het Maritiem Museum komen, die op hun leeftijdsgenootjes hebben gestemd.

"We gaan naar Wageningen, een instituut die allemaal tests uitvoeren. Ze gaan kijken of het wel echt kan en dan bespreken met ons."