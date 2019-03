Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Weer dode zwanen gevonden in Alblasserwaard Een al eerder doodgevonden zwaan

In Oud-Alblas zijn dinsdag dode zwanen gevonden. Het gaat om tien zwanen, bij een aantal van hen was de borst uitgesneden. Van sommige vogels was de nek gebroken en een ander had een schotwond.

De vogels lagen langs de Heiweg, de Zijdeweg en de Geerweg in Oud-Alblas. De laatste weken worden wel vaker dode zwanen gevonden. Zo werden negen dode zwanen gevonden bij Lexmond en vorige week vrijdag werd er nog een gedode zwaan gevonden bij Groot Ammers. In Zierikzee werden zes dode dieren gevonden. De dieren zijn opgehaald door de dierenambulance Vianen en omgeving. Zij laten weten dat er een melding is gedaan bij de politie.