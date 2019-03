Verrassingsontbijt voor nachtzusters van verpleeghuis in Kralingen

De nachtploeg van verpleeghuis Pniël in Rotterdam-Kralingen keek vanochtend vroeg verbaasd op na de wisseling van de wacht. Dit keer was het niet gelijk naar huis en naar bed, maar werden ze getrakteerd op een ontbijt, geserveerd door zorgminister Hugo de Jonge.

"Ik vind het heel bijzonder dat er iedere nacht duizenden mensen paraat staan om de zorg overeind te houden en daar staan we vanochtend bij stil", vertelt minister De Jonge. Het is campagnetijd vanwege de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het CDA, dat in de peilingen op verlies staat, voert campagne met de slogan 'een hele goede morgen'. Met het ontbijt wil de CDA-minister blijk geven van zijn waardering voor de tomeloze inzet van het verplegend personeel voor ouderen.

Normaal worden de nachtzusters niet verwend met een ontbijtje. "Ik denk na een nachtdienst eigenlijk alleen nog maar aan mijn bed", zegt Marieke Moens. Gezellig is het wel voor de verandering. Ook grijpen de nachtzusters de kans om de minister duidelijk te maken dat het hard werken is en ze vaak de eindjes aan elkaar moeten knopen.

"Het tekort aan personeel is het grootste probleem", zegt nachtzuster Moens. Zij is verantwoordelijk voor de nachtelijke zorg in het verpleeghuis en het hospice waar mensen hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen. Ook in de nacht kan het zo druk zijn dat het moeilijk is alle aandacht goed te verdelen.

Zorgminister De Jonge deelt de zorgen over de personeelstekorten. "We weten dat er behoorlijke personeelstekorten zijn maar we hebben geregeld dat er voldoende geld is om mensen aan te nemen. Het is nu een kwestie dat mensen voor de zorg moeten kiezen en voor een opleiding in de zorg."

"Als je genoeg personeel hebt, dan kan je de cliënten geven wat ze verdienen. En dan denk ik vooral aan de ouderen die hun hele leven heel hard en veel hebben gewerkt en veel meer verdienen dan ze nu krijgen", besluit nachtzuster Marieke.