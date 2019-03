‘Tankwagen dodelijk ongeluk ramde eerder vangrail op A16’

De tankwagen, die maandagavond betrokken was bij het dodelijk verkeersongeluk op de Jacques Dutilhweg in Rotterdam, slingerde minuten voor de crash al op de A16. Dat verklaart een ooggetuige. Zij heeft zich ook gemeld bij de politie.

De vrouw, die anoniem wil blijven, reed met haar partner over de A16 vanuit de richting Dordrecht naar Rotterdam. Ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht waren ze van de afslag 23 opgeschoven naar de hoofdrijbaan.

Ter hoogte van Ridderkerk ging het mis. "Plotseling kwam er een witte tankauto van rechts. Die schoof met een lagere snelheid helemaal naar links. We moesten hard remmen en deden de alarmlichten aan. Dat deden nog eens vijf of zes auto’s."

'De vonken vlogen er vanaf. Daarna ging de wagen weer helemaal naar rechts. Het was zo eng.' Ooggetuige

"De tankwagen knalde uiteindelijk tegen de linker vangrail. De vonken vlogen er vanaf. Daarna ging de wagen weer helemaal naar rechts. Het was zo eng. De bestuurder van een andere vrachtwagen reed luid toeterend langs die tankwagen, maar die reed door."

"Wij," gaat de vrouw verder, "dachten in eerste instantie dat de chauffeur aan het bellen was. Of misschien was hij wel in slaap gevallen. Maar dan nog… Als hij de wagen kon corrigeren, waarom is hij dan niet gestopt?"

De vrouw en haar partner bleven vervolgens op de hoofdrijbaan rijden. De tankwagen nam op knooppunt Ridderster de parallelbaan richting de Van Brienenoordbrug. "Ik bleef in de spiegel kijken, mij afvragend waarom hij niet stopte…"

De ooggetuige is er van overtuigd dat het de tankwagen van het ongeluk is. "Het was rond tien voor tien, een paar minuten voordat het echte ongeluk gebeurde. Het logo op de tankwagen heb ik herkend van foto’s van het ongeluk."

De tankwagen reed uiteindelijk over de Van Brienenoordbrug en nam de afslag Kralingen. Onderaan de afslag ramde de wagen een personenauto die voor een verkeerslicht stond. De bestuurder, een 21-jarige man uit Rotterdam, kwam om het leven.

De politie laat weten dat er zich naast de vrouw meer getuigen hebben gemeld.

De tankwagen is naar een opslag van de politie gebracht voor technisch onderzoek. Ook is bij de chauffeur bloedonderzoek gedaan. Ook worden beelden van verkeerscamera's uitgelopen. De 52-jarige chauffeur is verhoord.



Heeft u iets gezien? Mail dan naar nieuws@rijnmond.nl, of app naar 097012113165