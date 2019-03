Deel dit artikel:













Vrachtwagen geschaard op de Moerdijkbrug Foto: Rijkswaterstaat

De Moerdijkbrug (A16) richting Breda is woensdagmiddag een paar uur volledig afgesloten geweest. Op de brug is de aanhanger van een vrachtwagen gekanteld. De hele snelweg is in zuidelijk richting geblokkeerd.

Het ongeluk gebeurde rond 12:00 uur. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. De weg is rond half twee vrijgegeven, zegt Rijkswaterstaat.