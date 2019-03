Rotterdamse Helden: Jet en Laura gaan op stap met mevrouw Kootkar

Deze week besteedt RTV Rijnmond aandacht aan Rotterdamse Helden: jongeren die vrijwilligerswerk doen. Vandaag Jet en Laura, die lekker een eindje gaan wandelen met mevrouw Kootkar uit Spangen.

In de gezellige woonkamer staan meerdere bossen bloemen en net uitgepakte kadootjes. Mevrouw Kootkar is afgelopen week 80 geworden en vierde dat met een bescheiden feestje. Ze vertelt aan Jet (20) en Laura (18) over haar belevenissen. Dan gaan de sloffen uit en de schoenen aan, mevrouw Kootkar wil naar buiten!

"Ik zit in een rolstoel en ik kan zelf niet naar buiten. Normaal gesproken ging m'n dochter met me naar buiten, maar die zit nu zelf in de lappenmand, dus dat gaat ook niet meer. Ik ben heel erg blij met de hulp die ik krijg van die meiden."

Tot aan de zomer

Jet en Laura zijn bij mevrouw Kootkar terecht gekomen omdat ze een opleiding volgen in maatschappelijk werk. De wekelijkse bezoekjes maken deel uit van hun stage. Tot aan de zomer gaan ze elke vrijdag drie uur lang op stap met 'hun' mevrouw.

Soms gaan ze naar de markt, naar Schiedam of even de stad in. Nu blijven ze wat dichter bij huis, ze gaan een bakkie doen in een nabijgelegen buurthuis. Mevrouw Kootkar woont al 58 jaar in Spangen, maar was nog nooit in dit buurthuis geweest. Het blijkt best gezellig te zijn en nog goedkoop ook. De dames kletsen wat af.

Vooroordelen

Jet: ''Ik wist nog niet zeker of ik het werken met senioren wel leuk zou vinden, ik zat vol vooroordelen. Maar nu vind ik het veel leuker dan ik dacht!" En de stage is natuurlijk eindig, maar stiekem worden er plannetjes gemaakt om ook daarna nog langs te komen. Gezellig!

Klik op de video om Jet, Laura en mevrouw Kootkar in actie te zien!