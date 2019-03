Wie is de Alblasserwaardse 'zwanenkiller'?

Waarom worden er plots zoveel zwanen afgeschoten in onze regio? En waarom worden de dieren zo verminkt? De vondst van opnieuw tien gedode zwanen bij Oud-Alblas afgelopen dinsdag roept tal van vragen op.

In de afgelopen twee weken zijn in de Alblasserwaard in totaal 26 dode zwanen aangetroffen, vertelt Gerrit de Boom van de dierenambulance Vianen en omstreken. Hij was er dinsdag zelf bij, toen opnieuw tien vogels werden gevonden.

"Het is echt heel triest dat er in zo'n korte tijd zoveel dode vogels gevonden worden in dit gebied", zegt De Boom. "En ook allemaal zo dicht bij elkaar. Allemaal in de buurt van de Heiweg."

Gespannen

De dode vogels maken veel los bij mensen, zegt De Boom verder. Maar wie erachter zit blijft de grote vraag.

In de omgeving gaan wel genoeg geruchten. Mogelijk zijn de vogels gedood door kwajongens of door boeren die overlast ervaren van deze vogels. Ook werden in Engeland al meerdere Poolse mensen betrapt die zwanen hadden gevangen om ze vervolgens op te eten.

Geen jagers

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat jagers iets met de dode dieren te maken hebben, laat een jager weten, die verder anoniem wil blijven. "Voor ons gelden hele strikte regels, waar jagers zich aan houden", laat een van hen weten.

In Zuid-Holland geldt op dit moment een verbod op het afschieten van zwanen. Maar zelfs als het wel is toegestaan, heb je een vergunning nodig.

"Als een dier wordt doodgeschoten dan moeten we het meenemen voor (eigen) consumptie of het moet naar een destructiebedrijf gebracht worden."

Een andere jager, die ook anoniem wil blijven, benadrukt dat ze geen 'brute killers' zijn die dieren zo achter zouden laten. Soms moeten de zwanen afgeschoten worden. "Je bent vaak jager tegen wil en dank. Niemand wil zo'n aaibaar beest afschieten en op die manier negatief in de spotlights komen. Je zit klem tussen boer en beleid."

Geen vraag naar

Ook de Rotterdamse slager Paul van den Hooven sluit uit dat de dieren zijn afgeschoten door jagers. "Ik denk dat hier eerder sprake is van een dierenbeul en dat er zeker geen jager was."

Zwanenvlees wordt in Nederland nauwelijks gegeten, legt Van den Hooven uit. "Het wordt niet aangeboden en er is eigenlijk ook geen vraag naar. Zwanen hebben het imago van een mooi dier. Dat willen mensen niet eten, omdat ze er een beeld bij hebben."

Dat verhaal wordt bevestigd door Rob Treuren van Wild- en gevogeltehandel Treuren in Rotterdam. "In de afgelopen jaren heeft niemand nog gevraagd naar zwanenvlees", legt hij uit. "In het verleden werd het wel gegeten. Maar tegenwoordig kom je het nooit tegen."

Stroperij?

De Dierenbescherming Nederland sluit niet uit dat er toch sprake is van stroperij en dat de dieren zijn gedood om (deels) op te eten. "Het schijnt het lekkerste stukje vlees van de zwaan te zijn", zegt woordvoerder Carmen Silos.

"Als je ziet dat alleen de borst eruit gehaald wordt, dan kan je ervan uitgaan dat het gaat om mensen die weten waar ze mee bezig zijn."