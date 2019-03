Liveblog teruglezen: Tien jaar cel en tbs geëist voor fatale steekpartij Kijvelanden

Justitie heeft tien jaar cel en tbs geëist tegen Michel T. voor het doodsteken van een medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal.

T. heeft eerder al bekend dat hij de 25-jarige Arnd Otten neerstak in de kliniek. Hij had een medewerker om een schaar gevraagd om een draadje van zijn trui af te knippen. Daarop stak hij meerdere keren in borst en rug van Otten, naar eigen zeggen zonder reden.

Verslaggever Paul Verspeek was in de rechtbank aanwezig en twitterde over de zaak: