Inbreker maakt gat in dak fotospecialist Capelle aan den IJssel Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een of meer inbrekers hebben een gat in het dak van fotospeciaalzaak Kamera Express in Capelle aan den IJssel gemaakt, in een poging de zaak binnen te komen. Dat heeft het alarm doen afgaan. Volgens het bedrijf is er niks weg.

Volgens een medewerker van Kamera Express zijn de inbrekers binnen geweest, maar er is voor zover bekend niets meegenomen. Er is ook geprobeerd een tweede gat te maken. Vooral de schade aan het dak is vervelend, zegt de medewerker. Er komt water naar binnen. "Niet op de plek waar elektronica staat, maar wel middenin de winkel." Woensdagmorgen deed de forensische dienst onderzoek naar het gat in het dak.