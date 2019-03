Rotterdamse raad mag geheim stuk Schiekadeblok niet inzien

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders gaat de geheime PowerPointpresentatie van 23 juni 2009 niet delen met de gemeenteraad. Dat schrijft wethouder Wijbenga woensdag in een brief aan de Rotterdamse raad. Daarmee houdt het college vast aan het eerdere standpunt.

De brief van wethouder Wijbenga is een reactie op de vraag van een deel van de gemeenteraad om die geheime presentatie in te zien. Dat weigert het college dus.

Het door de voormalige wethouder Visser gelekte document over hetzelfde onderwerp is volgens het college niet geheim, de daaraan gerelateerde PowerPointpresentatie is dat wél. Het college beredeneert dat het twee verschillende stukken zijn, die wel overeenkomsten hebben, alleen het gelekte stuk was een werkdocument en geen collegestuk.

Het Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het handelen van de oud-wethouder na meerdere aangiften, onder meer door de oppositiepartijen in de Rotterdamse raad.