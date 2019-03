Politie slingert 23 filmers op de bon

De politie heeft woensdagmiddag 23 automobilisten genoteerd die filmopnames aan het maken waren van het ongeluk met een vrachtwagen op de Moerdijkbrug (A16). Ze kunnen binnenkort een boete op de mat verwachten van 239 euro.

Rond 12:00 uur reed een vrachtwagen met een aanhanger over de Moerdijkbrug richting Breda. Doordat de aanhanger leeg was, kreeg de wind er vat op. De gekantelde aanhanger en de geschaarde vrachtwagen blokkeerden daarna heel de brug in zuidelijke richting.



In de files die ontstonden, pakten veel automobilisten hun mobieltje, schrijft de politie. "We zijn pas gaan schrijven toen we klaar waren met de afhandeling van het ongeluk", zegt een van de betrokken agenten. "Ik weet dus zeker dat het er meer zijn geweest dan de 23 automobilisten die we nu hebben betrapt."

Het in je hand hebben van een mobieltje is al voldoende voor een boete. Je hoeft er niet mee te filmen of bellen om strafbaar te zijn.