Celstraffen en honderden bekeuringen voor overlast Landbouwbuurt

Een van de drugsgebruikers in de Landbouwbuurt

De politie heeft de afgelopen maanden stevig ingegrepen in de Landbouwbuurt in Rotterdam-Zuid. Bewoners ondervonden daar hevige drugsoverlast, intimidatie en geweld. De gemeente pakte de overlast aan nadat D66 het in de gemeenteraad aan de orde stelde.

De politie-inzet is halverwege november vorig jaar opgekrikt, schrijft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad. Met als gevolg: Meer dan 200 bekeuringen, 77 aanhoudingen, elf wijkverboden en twee gebiedsverboden. Ook hebben twee personen celstraffen van twee tot vier weken opgelegd gekregen met aansluitend een verplichte GGZ-opname.

"Het is een komen en gaan van dealers", vertelde een vrouw in oktober vorig jaar aan RTV Rijnmond. "Ik zie het bijna dagelijks gebeuren vanuit mijn raam. Vanaf de achterbank worden de drugs verkocht. Ze rijden allemaal in dure auto's van BMW en Mercedes."



Half december opende de directie Veilig van de gemeente Rotterdam een wijkpost in de Landbouwbuurt. In samenwerking met de woningcorporatie wordt gewerkt aan verbetering van de veiligheidssituatie. Havensteder is begonnen met het opknappen van verloederde panden. Ook worden donkere steegjes beter verlicht.

Per 1 maart is er voor de Landbouwbuurt een wijkbeheerder aangesteld door Havensteder. Daarnaast zal vanuit Stadsbeheer per 1 april een wijkconciërge starten.