Tien maanden cel voor in brand steken vluchtauto Archieffoto rechtbank

De rechtbank in Den Haag heeft een 29-jarige Rotterdammer veroordeeld tot tien maanden cel voor het in brand steken van een vluchtauto in Rotterdam. Die wagen was gebruikt na een schietpartij in Zoetermeer.

In april 2017 werden in Zoetermeer vader en zoon René en Renéetje van Doorn doodgeschoten op een parkeerplaats bij een sportschool. Die zaak is nog altijd niet opgelost. De daders gingen ervandoor in een donkere auto, die even later in Zoetermeer brandend werd teruggevonden. Zij dwongen een echtpaar de auto af te staan en reden met dat voertuig verder. Dat voertuig werd brandend op de Statenweg in Rotterdam- Blijdorp aangetroffen. De veroordeling van de man is ook voor het bezit van pepperspray en een hoeveelheid softdrugs.