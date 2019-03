Scholieren planten bomen voor Boomfeestdag

Op verschillende plekken in de regio hebben basisschoolleerlingen woensdag bomen geplant. Dat gebeurde in het kader van Nationale Boomfeestdag.

Onder andere in Rotterdam ging de schep in de grond. Leerlingen van vijf Rotterdamse basisscholen plantten in totaal 84 bomen. Bij de Van Heuven Goedhartschool in Rotterdam-IJsselmonde, een school voor speciaal onderwijs, zijn vijftig bomen geplant.

Linda Molenaar van Stadsbeheer vindt het belangrijk dat kinderen natuurbewuster worden gemaakt. De Nationale Boomfeestdag is daar de perfecte gelegenheid voor. "De jeugd is de toekomst. Het is belangrijk dat deze groep zich realiseert hoe belangrijk groen voor de mens is. Het is niet dat ze nu helemaal niks weten, maar hoe meer kennis hoe beter."

Is het planten van deze bomen niet een druppel op een gloeiende plaat, nu aan de andere kant van Rotterdam momenteel juist veel bomen gekapt worden voor de aanleg van de nieuwe A13/A16? "Dat zou je kunnen zeggen", zegt Molenaar. "Maar besef je wel dat we in Rotterdam meer dan 600 duizend bomen hebben. Voor elke inwoner is er één boom. Hoe meer, hoe beter."



Gorinchem

Ook in Gorinchem werd meegedaan aan de Boomfeestdag. Aan de Anna Lambrechts-Vosstraat zijn negen Amberbomen geplaatst. Leerlingen van groep 6 van IKC Merweplein plantten de bomen samen met wethouder Ro van Doesburg.

In De Elzen in Dordrecht zouden woensdag ook nieuwe bomen en struiken worden geplant, maar het slechte weer gooide roet in het eten. Staatsbosbeheer bekijkt of het op een ander moment nog een activiteit met de leerlingen van basisschool Het Kristal kan organiseren.