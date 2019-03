Rapport over leefbaarheid rond chemie verbaast niet

Op de Moestuin De Terp, aan de Reggestraat in Dordrecht, kijken ze niet op van de resultaten van een leefbaarheidsonderzoek, dat gehouden is onder omwonenden van DuPont en Chemours.

De chemiebedrijven staan bij media en politiek al jaren in de schijnwerpers vanwege de uitstoot PFOA en GenX-stoffen. Uit een onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd, blijkt dat omwonenden zich meer zorgen maken over alledaagse dingen als hondenpoep.

"Toen er ophef ontstond of mensen wel of niet uit de tuin konden eten, zagen we dat onze leden nog snel groenten kwamen oogsten. Zelfs toen merkten we weinig van ongerustheid", zegt Jans Sieben.

Inmiddels heeft het RIVM vastgesteld dat in de moestuin geteelde groenten inderdaad gegeten kunnen worden. "Maar er was natuurlijk wel wat aan de hand en daarom zijn we met de bedrijven in gesprek gegaan."

Burenraad

Zelf is Sieben ook betrokken bij de Burenraad: "Die zet zich in voor een goede verstandhouding tussen de bedrijven en de omwonenden, dat is wat wij met onze moestuin ook willen; niet gaan lopen gillen, maar elkaar opzoeken."

Toch is de Burenraad bij veel omwonenden een onbekend - en wellicht onbemind - fenomeen, erkent voorzitter Bert Kandel: "We zijn onafhankelijk; geen actiegroep, geen politieke binding en ook geen ambassadeur van de bedrijven."

Kandel was "een beetje verbaasd" over de resultaten van het onderzoek: "Want wij vermoedden zelf al dat de emoties niet zo groot waren als door sommigen gesuggereerd werd."

Het wantrouwen naar de bedrijven is wél groot. "En dat verbaast ons zeker niet", zegt hij: "Hier moeten de bedrijven, maar ook de overheid, echt iets mee. Vooral beter communiceren; wat gebeurt hier? Alleen zo win je vertrouwen terug."