Fatale steekpartij Kijvelanden: 'droombaan werd nachtmerrie'

Socio-therapeut Arnd Otten werkte nog maar een week in tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal toen hij in februari 2017 om het leven kwam. Een patiënt pakte een schaar en stak hem dood. "Het was zijn droombaan maar het werd een nachtmerrie", aldus officier van justitie Woei-A-Tsoi woensdag.

De familie van Arnd had een grote foto van hem op een standaard neergezet in de rechtszaal in Dordrecht. Een 25-jarige man, keurig in het pak, lachend. Advocaat Gerald Roethof: "Wat een tragiek. Hij wilde juist graag mensen als mijn cliënt helpen en dan gebeurt dit."

Roethof staat verdachte Michel T. (46) bij. Die ook niet snapt wat hem heeft bezield, twee jaar geleden. "Ik heb grote spijt. Dit was absoluut niet de bedoeling."

Ritalin

Hij heeft wel een verklaring: het snuiven van fijngemalen Ritalin. T. heeft geen ADHD, maar gebruikte het wel, als een soort drug. Roethof: "De remmen gingen eraf. Hij handelde in een vlaag van verstandsverbijstering. Andere patiënten zeiden ook dat hij die dag oogde als een zombie, met een glazige blik in de ogen."

Daar denkt justitie anders over. "Sinds verdachte in de tbs-kliniek zit, zijn geweldincidenten de rode draad. En daarbij speelde Ritalin geen rol. In geval van irritatie of krenking reageert hij uit het niets met explosief, gewelddadig gedrag."

Een voorbeeld is dat hij "Mitch" werd genoemd en daar niet van gediend was. Een man met een kort lontje dus, in de ogen van justitie. Dat beeld werd woensdag geaccentueerd doordat de verdachte met handboeien om in de rechtszaal zat. Speciale bewakers waren meegekomen vanuit Vught.

Handboeien

Advocaat Roethof vroeg de rechter aan het begin van de zitting de handboeien af te doen. "Ik heb hem net gesproken, volgens mij is het geen probleem. Er zitten ook stevige kerels om hem heen." Maar de rechter wilde er niets van weten.

Roethof pleitte er nog voor Michel T. zo kort mogelijk te straffen, zodat hij direct naar een tbs-kliniek kan. Strafmatigend is in zijn ogen ook het volgende: door het personeelstekort bij de Kijvelanden zouden onervaren medewerkers signalen van patiënten niet hebben gezien. Hij verwees daarbij naar het rapport van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid.

"Mijn cliënt ging door het lint en werd zonder problemen door een vrouw weggeleid. Door simpel zijn arm te pakken. Zij was een vaste kracht. Zij had wel een band opgebouwd met de patiënten."

Justitie vond dat allemaal geen reden de strafeis te verlagen en vroeg tien jaar cel en tbs. "Deskundigen achten de kans op herhaling groot. De tbs moet ook niet gemaximeerd worden tot vier jaar." In het verleden is al overwogen om Michel T. naar een long stay-afdeling te brengen.

De rechter in Dordrecht doet op 10 april uitspraak.