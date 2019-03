Een automobilist in de Hoeksche Waard heeft woensdagmiddag een ravage aangericht op de N217 bij Mijnsheerenland. Hij belandde in de berm, ramde een verkeersbord en reed een lantaarnpaal uit de grond.

De bestuurder is aangehouden. Op het politiebureau is vervolgens zijn rijbewijs ingenomen, omdat bleek dat de man te veel had gedronken.

Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen.