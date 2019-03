Operadagen Rotterdam maakt programma bekend

Festival Operadagen Rotterdam heeft woensdagavond het programma voor dit jaar bekendgemaakt. Tijdens de veertiende editie van het festival zijn meer dan honderd voorstellingen te zien op allerlei plekken in de stad.

De Operadagen die dit jaar van 17 mei tot en met 26 mei zijn hebben het thema 'De Metamorfose'. Er wordt onder meer een eerbetoon gegeven aan componisten als Richard Wagner, Philip Glass en Louis Andriessen.

Tijdens het festival zijn er voorstellingen in grote zalen als De Doelen, de Schouwburg en het Oude Luxor Theater, maar ook op bijzondere plekken kunnen bezoekers terecht.

Zo wordt in het voormalige Dijkzigt Ziekenhuis een muzikaal parcours uitgezet, met bijzondere verhalen van mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen of hebben gewerkt.



De kaartverkoop voor de Operadagen is woensdag gestart.