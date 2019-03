Huurders Vestia moeten woningen Rotterdam-Bergpolder uit voor grootscheepse renovatie

Bewoners van een aantal straten in Rotterdam-Bergpolder moeten volgend jaar hun woningen uit, vanwege een grootscheepse renovatie. Het gaat om huurders van 61 huizen van woningcorporatie Vestia aan de Heemskerkstraat, De Kempenaerstraat en de Talmastraat.

De woningen worden gerenoveerd, krijgen een nieuwe indeling en worden verduurzaamd. "Om dit goed te kunnen doen, moeten we de woningen volledig strippen en opnieuw opbouwen", legt Vestia uit. Omdat het ingrijpende werkzaamheden zijn die lang zullen duren, is het volgens de woningcorporatie onverantwoord om de bewoners in de woningen te laten.

"Alle bewoners moeten verhuizen. De bewoners die aangewezen zijn op een sociale huurwoning ontvangen een urgentieverklaring. Hiermee kunnen zij met voorrang een andere woning zoeken in de regio Rijnmond", legt Vestia uit.

Huisbezoeken

Wanneer de bewoners precies weg moeten, is volgens een woordvoerder van Vestia nog niet helemaal duidelijk. Vestia begint de komende maanden met huisbezoeken, waarbij wordt bekeken hoe de woningcorporatie kan helpen bij het zoeken naar een nieuw onderkomen. Als iedereen persoonlijk bezoek heeft gehad, krijgen de huurders nog ongeveer een jaar de tijd om een nieuwe woning te vinden. Dat zou betekenen dat de bezoekers op zijn vroegst halverwege 2020 weg zouden moeten.

De woningen worden zo heringedeeld, dat ze geschikt zijn voor huishoudens van één of twee personen. De zolderverdiepingen van de huizen worden omgebouwd tot zelfstandige woningen. Daarmee stijgt het aantal woningen van 61 naar 82. "Dit draagt bij aan het vergroten van het aanbod huurwoningen in Rotterdam", zegt Vestia.

In hoeverre de huidige bewoners na de verbouwing kunnen terugkeren naar hun huis, wordt tijdens de huisbezoeken met hen besproken.