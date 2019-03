Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wijnaldum met Liverpool door ten koste van Bayern Wijnaldum in de heenwedstrijd tegen Bayern (FOTO: Peter Powell - EPA)

Georginio Wijnaldum heeft zich met zijn Liverpool woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In Duitsland werd het 1-3 en dat was ruim voldoende na de 0-0 in Engeland.

De oud-Feyenoorder speelde de hele wedstrijd en zag aanvaller Sadio Mané zijn ploeg op voorsprong schieten na verkeerd uitkomen van keeper Manuel Neuer. Door een eigen goal van Joël Matip uit een harde voorzet werd het gelijk, waarna er een sterke fase aanbrak voor Bayern. Liverpool bleef overeind, herpakte zich na rust en kwam weer voor door een kopbal van Virgil van Dijk uit een corner. Met zijn tweede van de avond maakte Mané de 1-3. Vrijdag wordt er geloot voor de kwartfinales van het miljoenenbal. Dit wordt een loting zonder restricties waarbij iedereen elkaar kan treffen.