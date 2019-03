Deel dit artikel:













Luidkeels meezingen met Queen tijdens Bohemian Rhapsody Singalong

'We will rock you', 'Somebody to love', 'We are the champions' en natuurlijk 'Bohemian Rhapsody': in Barendrecht kwamen de Queen-hits donderdagavond allemaal voorbij. Theater het Kruispunt was het toneel van een speciale singalong-voorstelling van de bioscoophit Bohemian Rhapsody.

De kelen waren gesmeerd en de tekst zat in het geheugen gegrift. Honderden mensen, voornamelijk vrouwen, zijn donderdag naar Het Kruispunt gekomen om deze bijzondere voorstelling bij te wonen en om luidkeels mee te zingen. De teksten van de liedjes werden geprogrammeerd op het grote bioscoopscherm. "Een heerlijke film", zegt een bezoekster tijdens de pauze. "Het meezingen mag nog wel een beetje meer, maar dat komt straks vast nog wel." Voor een andere vrouw was de singalong nog niet zo'n eenvoudige opdracht. "Het is een soort karaoke, maar het ging heel snel. Dan keek ik meer naar de tekst, dan naar de film zelf." De film, die gaat over rockband Queen, is een hit. In Nederland heeft Bohemian Rhapsody al meer dan twee miljoen bezoekers getrokken. Daarnaast heeft de film meerdere Oscars in de wacht gesleept.

Lees ook: Nachtbrakers zien in Lantaren/Venster hoe Bohemian Rhapsody vier Oscars binnensleept Veel bezoekers bekijken de film woensdagavond niet voor de eerste keer. "Ik vind het geweldig", legt een vrouw uit. "Het ontroert, hoe hij speelt. Het is zo mooi." Een andere bezoeker kan dat beamen. "De eerste keer dat ik ging kijken, werd geapplaudisseerd na afloop. Het was de eerste film waarbij ik dat heb meegemaakt."